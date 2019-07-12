Hattan kopan elektrik kablosu, 10 koyunu telef etti

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 10 gün önce koparak yere düşen elektrik kablosuna basan 10 koyun ve 1 yabani kirpi, akıma kapılarak telef oldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ Beşikkaya Mahallesi 2003/1. Sokak üzerinde meydana geldi. Muhsin Karlı, 4 erkek kardeşiyle Kurban Bayramı'nda satmak için besledikleri 74 koyunu otlatmak için araziye çıkardı. Mahallenin elektrik hattından koparak yolun kenarına düşen elektrik kablosuna basan koyunlar, akıma kapılarak yere düştü. Koyunlarını kurtarmak isteyen Karlı da akıma kapılmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Sokak üzerindeki gecekonduda oturan Mustafa Çakır, sesleri duyarak Muhsin Karlı'yı oradan uzaklaştırdı. Akıma kapılan 10 koyun ile bir yabani kirpi telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Kopan hattaki elektrik kesilirken, polis olayla ilgili rapor tuttu.

'SON ANDA KAÇTIM'

Şans eseri yara almadan kurtulan Karlı, sabah erken saatlerde otlatmak için çıkardığı koyunların yere düştüğünü belirterek, "Neyin nesi olduğunu anlayamadım, kurtaramadım da. Elektrikten ben de etkilendim; ama kaçtım son anda. 74 koyun vardı, 10'u telef oldu" dedi.

'10 GÜNDÜR BU KABLO KOPUK'

Muhsin Karlı’nın kardeşi Savaş Karlı, 5 ay boyunca verdikleri emeğin ziyan olduğunu söyledi. Kablonun 10 gündür kopuk olduğunu öne süren Karlı, "Buradaki gecekondular yıkıldı diye kopuk kabloyla kimse ilgilenmedi. 10 gündür bu kablo kopuk. Her gün şikayet geliyor, her gün çoluk çocuk oynuyor. Biz 5 kardeş Kurban Bayramı’nda satmak için besliyoruz bu hayvanları. Şu anda 10 hayvanımız telef oldu. Ağabeyimiz de çobanlık yapıyor, onu da komşular güçlükle kurtardı, tüm emeklerimiz şimdi gitti. Bin 200 liradan hesaplarsak 10 koyun 12-13 bin liraya yakın zararımız var" diye konuştu.