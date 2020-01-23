Hattat Mahmut Şahin Kocaeli’de hat sanatını anlattı

Kocaeli’de düzenlenen “Yazı, Aşk, Sanat, Hüsn-i Hat” konulu konferansta vatandaşlarla bir araya gelen Hattat Mahmut Şahin, hat sanatı ve tarihine ilişkin önemli bilgiler vererek, “Şeyh Hamdullah’ın yaptığı çalışmalarla 1481’den sonra İslami dünyanın yazı başkenti İstanbul olmuştur” dedi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kocaeli Müzesi Konferansları”nın konuğu Türkiye’nin önemli hattatlarından olan ve bu alanda yüzlerce öğrenciye eğitim veren Hattat Mahmut Şahin oldu. Hattat MahmutŞahin, “Yazı, Aşk, Sanat, Hüsn-i Hat” başlıklı konferansta katılımcılara hat sanatı ve Hat sanatının tarihi hakkında önemli bilgiler verdi. Konferansa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli Müze Müdür Vekili Zuhal Uykal ve vatandaşlar katıldı.

Hat sanatına dair önemli bilgiler verdi

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen, Kocaeli’nin tarihinin yaşatıldığı Kocaeli Müzesi’nde düzenlenen konferanslarla farklı kültür ve sanatların tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından sözü devralan Hattat Mahmut Şahin, İslam ve Osmanlı tarihinde hat sanatının gelişimi, kullanılan teknikler ve hat örnekleri başta olmak üzere birçok konuda katılımcılara bilgiler aktardı.