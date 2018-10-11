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“HATTIN İPEKLE AŞKI" SANATSEVERLERLE BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL DHA Hat ve tezhip sanatının ipek kumaşlara yansıtıldığı Samsun Zer Sanat Grubu tarafından hazırlanan  “Hattın İpekle Aşkı" adlı sergi  Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL DHA
Hat ve tezhip sanatının ipek kumaşlara yansıtıldığı Samsun Zer Sanat Grubu tarafından hazırlanan “Hattın İpekle Aşkı" adlı sergi Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 26 Ekim’e kadar açık kalacak.
Serginin bugün yapılan açılışına çok sayıda sanatçı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer ile davetliler katıldı. Sergide başta eğitmen Edibe Mevhibe Sevinç ve Pınar Erdoğan Fidan olmak üzere Fatma Gönül Özinan, Nilgün Çepni, Yasemin Özyurt, Ayla Şener ve Sebahat Ulu’ya ait toplam 124 ayrı eser bulunuyor.

“BU SEFER DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL’DA SERGİ AÇTIK"
Sergi hakkında DHA’ya konuşan sanatçı Edibe Mevhibe Sevinç,“Biz, geleneksel, klasik, hüsnü hat ve tezhip sanatımızla ilgili çalışmalarımızı sergiliyoruz. Böylesine güzel bir ortamda sergilemek bizi ayrıca onurlandırdı. Ben yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyorum, şu anki grubumla da 10 yıldır birlikteyim. Hat ve tezhiplerimizi yapıyoruz ve böyle senede birkaç kere sergiler açıyoruz. Bu sefer de dünya şehri İstanbul’da sergi açtık. Dolayısı ile de çok mutluyuz. Biz Samsun’da çalışıyoruz ve genellikle eserlerimizi de Samsun’da sergiliyoruz. Benim bu sene dördüncü sergim. Daha önce Fransa’dan teklif almıştık. Oradaki Türk derneklerinin aracılığı ile bir sergi açtık. 49 ayrı levha götürmüştüm ve orada çok beğenildi" dedi.

“MANEVİ VE MADDİ BEKLENTİMİZ VAR"
Yurt içinde ve yurt dışındaki sergilere ilginin oldukça yüksek olduğunu belirten Sevinç, “Sergide 124 ayrı eser var. Sergi 15 gün açık kalacak. İlk defa 15 gün açık kalacağımız bir sergi açtık. Genelde bir hafta açardık bu sefer 15 gün açtık ve bu bizi çok mutlu etti. Tabii bu sergiden de maddi ve manevi beklentimiz var. Tabii biz güzel beğeniler alsın, eleştirilsin isteriz. Eleştiriler de bizi doğruya yöneltir ve kanalize eder. Ancak beğenilmenin yanı sıra kazancımız da olsun isteriz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
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-Serginin açılışı
-Sergiden ayrıntılar
-Davetlilerin sergiyi gezmesi
-Sanatçı Mevhibe Sevinç ile röportaj

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