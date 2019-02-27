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"Hattın İzinde Bir Ömür" belgeseli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

4. Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında "Hattın İzinde Bir Ömür" belgeselinin özel gösterimi yapıldı - Hattat Hasan Çelebi: - "Nefsi bir şey arzu etmiyorum ama kültürel değerlerimizi halka tanıtmak bakımından bize bir vazife düşüyor da yapıyorsak memnum olurum. Filmi hazırlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" - "Bu işi icra edenlere ihtiyaç olduğu kadar, icra edenlerin çalışmalarını değerlendirmeye de ihtiyaç var. Daha önceden Türkiye'de bu sanatlar çok fazla revaçta değildi. Hamd olsun 30 sene içinde yetişen nesil bunu hissetti. Yabancıların portrelerini evlerine asacaklarına bizim hattatların yazılarını asıyorlar"

İSTANBUL (AA) - 4. Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında "Hattın İzinde Bir Ömür" belgeselinin özel gösterimi hattat Hasan Çelebi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, ömrünü hat sanatını yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için harcayan Hasan Çelebi’nin hayatını konu alan "Hattın İzinde Bir Ömür" belgeselinin özel bölümü gösterildi.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan hattat Hasan Çelebi, hat sanatının gündeme gelmesinin kendisini sevindirdiğini belirterek, "Nefsi bir şey arzu etmiyorum ama kültürel değerlerimizi halka tanıtmak bakımından bize bir vazife düşüyor da yapıyorsak memnum olurum. Filmi hazırlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çelebi, filmin 5 sene önce çekilmeye başladığına dikkati çekerek, belgeselin 13 bölüm olarak hazırlandığını, ilerleyen zamanlarda Çamlıca Camii'nin yazıları hakkında da bir bölüm eklenebileceğini söyledi.

- "Türkiye'de bu sanatlar çok fazla revaçta değildi"

Hat sanatının geleceğinden ümitli olduğunu aktaran Çelebi, "Bu işi icra edenlere ihtiyaç olduğu kadar, icra edenlerin çalışmalarını değerlendirmeye de ihtiyaç var. Daha önceden Türkiye'de bu sanatlar çok fazla revaçta değildi. Hamd olsun 30 sene içinde yetişen nesil bunu hissetti. Yabancıların portrelerini evlerine asacaklarına bizim hattatların yazılarını asıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelebi, sanatçıların hakkını vererek sanatını icra ederse, her zaman takdir göreceklerini vurgulayarak, sanatını baştan savan sanatçıların ise tutunamayacağını dile getirdi.

- "Bu topraklarda çok değerli insanlar var"

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, hattat Hasan Çelebi'nin 4. Arapça Kitap ve Kültür Günleri programının şeref misafiri olduğuna işaret ederek, "Osmanlı'nın emaneti diyebileceğimiz hat sanatını bugünlere taşıyan, nice usta hattata icazet veren ve hattatların reisi olarak anılan kişidir Hasan Çelebi. Bu 13 bölümlük belgesel de Hasan hocayı toplumumuza, gençlerimize daha yakından tanıtmak için verilmiş bir çabanın ürünüdür." dedi.

Etkinliğin Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında yapılmasının önemine değinen Bıyıklı, bu programın hattat Hasan Çelebi'nin İslam dünyasında da tanınmasına vesile olacağını belirtti.

Bıyıklı, bütün güzelliklerin eskide kaldığına dair yanlış bir kanaat olduğunu belirterek, "Bugün de bu topraklarda çok değerli insanlar var. Bugün de aramızda çok güzide işler yapan büyüklerimiz var. Hala hattat Hasan Çelebi ayaktaysa ve öğrenci yetiştiriyorsa bizim bu topraklardan ümidimizi kesmememiz gerektiğinin de bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Semerkand TV Genel Müdürü Murat Gürbüz ise "Hattın İzinde Bir Ömür" belgeselinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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