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Hava almak için balkona çıktı! Görünce şaşkınlık yaşadı

14.11.2020 12:48 | Son Güncelleme:
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Hava almak için balkona çıktı! Görünce şaşkınlık yaşadı

Van Erciş'te akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ve renk değiştiren ışık şaşkınlık yarattı.

Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Göral (45), hava almak için balkona çıktığında gökyüzünde sürekli yer değiştiren bir ışık fark etti.

'SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRDİĞİNİ FARK EDİNCE DE ŞAŞIRDIM'

Yıldız olabileceğini düşündüğü ışığı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Göral, "Hava almak için balkona çıktım. Gökyüzünde bir ışık kütlesinin olduğunu fark ettim. Önce yıldız olabileceğini düşündüm. Farklı renklere dönüştüğünü görünce yıldız olmadığını anladım. Sürekli yer değiştirdiğini fark edince de şaşırdım. Çocuklar yanıma gelip, seyrettiler. Daha sonra ışık hızlı şekilde uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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