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Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de hava almak için çıktığı beşinci kattaki evinin balkonundan düşen Abdi Korhan Yücer (46) yaşamını yitirdi.

Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de hava almak için çıktığı beşinci kattaki evinin balkonundan düşen Abdi Korhan Yücer (46) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi, Ortahisar Sitesi, 7 katlı Mevlana Apartmanı'nda meydana geldi. Akşam ailesi ile oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şirket işçisi olarak çalışan Abdi Korhan Yücer, hava almak için beşinci kattaki evinin balkonuna çıktı. Fakat burada iddiaya göre dengesini kaybeden Abdi Korhan Yücer, üzeri karla kaplı beton zemin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü

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