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Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2'nci kattaki evinde hava almak için çıktığı balkondan düşen Türker Özen (43), ağır yaralandı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2'nci kattaki evinde hava almak için çıktığı balkondan düşen Türker Özen (43), ağır yaralandı. ​Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Cebeci Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. Demir- çelik işçisi Türker Özen, 2'nci kattaki evinde, hava almak için balkona çıktı. Demir korkulukların bulunduğu balkonda dengesini kaybeden Türker Özen, beton zemine düştü. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özen, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türker Özen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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