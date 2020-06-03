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Hava almak için çıktığı terasta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 21:40 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, ailesi ile birlikte yaşadığı evin terasına hava almak için çıkan Hamza Taştan (38), yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı 3 katlı binanın terasına hava almak için çıkan bekar Hamza Taştan, aradan geçen zamana rağmen geri dönmedi.

Yakınları kontrol için çıktığı terasta Taştan'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taştan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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