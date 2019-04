Hava almak için evden çıktı, bir haftadır kayıp

Serkan BARIŞ/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da bir hafta önce 'hava almaya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan alzheimer hastası Mehmet Asabi (69), aradan geçen sürede dönmedi. Mehmet Asabi, her yerde aranıyor.

Oto boyacısı olan Mehmet Asabi, Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Sokak’taki evinden bir hafta önce yakınlarına 'hava almaya çıkıyorum' diyerek ayrıldı ancak dönmedi. Yakınları polise, alzheimer hastası olan Asabi'nin kayıp olduğunu bildirdi. Her yerde aranan Mehmet Asabi'nin izine rastlanmadı. Mehmet Asabi'nin damadı Ahmet Koçak, "Her yerde arıyoruz. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Alzheimer hastası. Lütfen gören ya da yerini bilenler bize haber versin" dedi.

