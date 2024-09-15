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52 dakika önce

Hava almaya çıktı, oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bursa’da 55 yaşındaki adam, hava almak için gittiği parkta, bankta otururken kalp krizi geçirerek kafasını yere vurdu. Parkta hayatını kaybeden adamın acı haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

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