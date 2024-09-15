Hava almaya çıktı, oturduğu bankta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bursa’da 55 yaşındaki adam, hava almak için gittiği parkta, bankta otururken kalp krizi geçirerek kafasını yere vurdu. Parkta hayatını kaybeden adamın acı haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
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