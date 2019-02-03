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Hava ambulansı 7 yaşındaki Egemen için havalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:41 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında kafa travması geçiren 7 yaşındaki çocuk, hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.Geçtiğimiz gün Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki Egemen Tuğrul Eren’in kafasında travma tespit edildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında kafa travması geçiren 7 yaşındaki çocuk, hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.
Geçtiğimiz gün Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki Egemen Tuğrul Eren’in kafasında travma tespit edildi. Yoğun bakıma kaldırılması gereken Egemen için yoğun bakım ünitesinde yer bulunamaması üzerine çevre illerdeki çocuk yoğun bakım üniteleri arandı. Çapa Tıp Fakültesinde bulunan çocuk yoğun bakım ünitesi için harekete geçen Düzce İl Sağlık Müdürü ve Üniversite Hastanesi Başhekimliği, Egemen’in İstanbul’a sevki için hava ambulansı talebinde bulundu. İstanbul Sağlık İl Müdürlüğünden kalkan hava ambulansı Düzce Üniversitesi kampüsünde bulunan stadyuma inerek, 7 yaşındaki Egemen’i alarak Çapa Tıp Fakültesine gitmek için havalandı.
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, küçük Egemen için her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade ederek, “Dün akşam saatlerinde trafik kazası geçiren Egemen Tuğrul Eren’in Düzce Üniversitesinde ilk tedavisi yapıldı. Gerekli tüm tedavi ve bakımları karşılandı. Çocuk yoğun bakımı ihtiyacı olması nedeniyle dün akşamdan bu yana yer aramaya başladık. Çapa Tıp Fakültesinde çocuk yoğun bakımında yer bulundu. Sağlık Bakanlığı olarak hava ambulansı imkanlarımızdan en büyüklerinden bir tanesi, Egemenimiz için de hayata tutunuş açısından çok önemli bir fonksiyon görmüş olacak. Biz Sağlık Bakanlığı olarak her türkü hastaya ulaşmak için tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu çocuğumuz için de tüm desteği veren bakanlık yetkililerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

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