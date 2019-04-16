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Hava ambulansı 9 aylık bebek için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Manisa'nın Demirci ilçesinde kalp hastası bebek, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, kalp hastası 9 aylık bebek hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Çandır Mahallesi'nde ikamet eden Enver ve Şadiye Şen'in 9 aylık bebekleri Buğra Şen, aniden rahatsızlanması üzerine Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Poliklinikte ilk müdahalesi yapılan Buğra bebek, menenjit hastalığı şüphesi ve genel durum bozukluğu tanısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Servisine sevk edildi.

Hastane yetkilileri, bebeğin sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.

Buğra bebek, Turgut Özal Stadı'na inen hava ambulansıyla hastaneye gönderildi.

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9 aylık bebek buğra şen Demirci Devlet Hastanesi hava ambulansı

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