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Hava ambulansı boynu kırılan kadın için havalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:35 | Son Güncelleme

Düzce’de yıkadığı eşyaları asmak için çıktığı çatıdan düşerek boynu kırılan kadın, hava ambulansı ile hastaneye nakledildi.Olay, 9 Temmuz akşamı meydana geldi.

Düzce’de yıkadığı eşyaları asmak için çıktığı çatıdan düşerek boynu kırılan kadın, hava ambulansı ile hastaneye nakledildi.
Olay, 9 Temmuz akşamı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Ağa Mahallesi’ndeki evinde yıkadığı kıyafetleri asmak için evinin çatısına çıkan 55 yaşındaki Hayriye Karakuş, yaşadığı şeker hastalığı ve romatizma nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. Komşuları tarafından fark edilen kadın için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan kadının boyun kemiklerinde kırık ve oynamalar meydana geldiği ve omurilik felci olduğu belirlendi. Özellikli tedaviye ihtiyacı olduğu belirlenen Karakuş için Sağlık İl Müdürlüğü harekete geçerek önce felç geçiren kadın için uygun hastane buldu. Afyon Sağlık Bilimleri Hastanesine sevki yapılacak hasta için karayolunun riskli olması üzerine Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığından hava ambulansı talep etti. Hamiyet Karakuş için gelen hava ambulansı saat 16.00 sıralarında Düzce 18 Temmuz Stadyumu’na indi. Ambulanstan alınan hasta hava ambulansı ile Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesine sevk edildi.
Yavuz Tanrıverdi, üvey annesinin helikopterle Afyonkarahisar’daki hastaneye götürülmesinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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