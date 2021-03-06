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  4. Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı

Hava ambulansı parmakları kangren olan yaşlı adam için havalandı

06.03.2021 18:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, ayak parmakları kangren olan 92 yaşındaki Süleyman A.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, ayak parmakları kangren olan 92 yaşındaki Süleyman A. isimli şeker hastası adamın acil ameliyata alınması için 112 Acil servisten yardım istendi. Bunun üzerine yaşlı adamın kangren olan ayak parmaklarının kurtarılması için hasta, helikopter ambulansla başka bir hastaneye nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, Çay Devlet Hastanesi’ne getirilen şeker hastası olan Süleyman A. (92) isimli şahsın yapılan muayenesinde ayak parmaklarının kangren olduğu belirlendi. Bunun üzerine hastane yönetimi yaşlı adamın acilen ameliyata alınması için 112 Acil servisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil servis ekibi karayolunda zaman kaybedileceğini hesaba katarak helikopter ambulans ile hastanın nakline karar verdi. Ardından hava ambulansı Çay Devlet Hastanesi önüne inerek Süleyman A.’yı alıp Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne nakletti. Hastaneye getirilen Süleyman A.’nın burada ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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