HABER

Hava ambulansı, Rabia teyze için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Korkuteli’nde kalp rahatsızlığı geçiren Rabia Kaplan, (57) hava ambulansıyla Antalya’ya sevk edildi.Korkuteli’nde kalp rahatsızlığı yaşayan Rabia Kaplan acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Korkuteli’nde kalp rahatsızlığı geçiren Rabia Kaplan, (57) hava ambulansıyla Antalya’ya sevk edildi.
Korkuteli’nde kalp rahatsızlığı yaşayan Rabia Kaplan acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Rabia Kaplan, Korkuteli Devlet Hastanesi’ne ait ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu’ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya’ya gönderildi.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Lösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandıLösemiden ölen Nazlı Çiçek, gözyaşları içinde uğurlandı
Şırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyetteŞırnak Valisi Aktaş: PKK, Çanakkale'de vatanımıza el atanlarla aynı zihniyette
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Kardeşi 'abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

'Abla kurtar' diye bağırdı! Ardından gözü kapalı atladı ama...

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

Saç derisi kopmuştu! Aylar sonra traktör kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.