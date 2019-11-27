HABER

Hava ambulansı Suriye uyruklu bebek için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi altına alınan Suriye uyruklu 6 aylık bebek, hava ambulansıyla kent merkezine sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi altına alınan Suriye uyruklu 6 aylık bebek, hava ambulansıyla kent merkezine sevk edildi.

Dazkırı ilçesinde yaşayan Suriyeli aile, gelişme geriliği ve solunum sıkıntısı yaşayan çocukları Muhammed Said Ahmed'i ilçe hastanesine götürdü.

Hastanede yaklaşık bir aydır tedavi altında tutulan minik Ahmed'in doktorları, çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakledilmesine karar verdi.

Hastane yönetimi, minik Ahmed'in sevki için Afyonkarahisar 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçti.

Sevk için gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden alınan minik Ahmed, ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralıOtomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildiYabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava ambulansı suriyeli bebek

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

İYİ parti standını bu hale getirmişti!

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için topuklu giyip dövme yaptırmış

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için her şeyi yapmış

Aksaray'daki şüpheli zarf olayıyla ilgili yeni gelişme!

'Kimyasal zarf' olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.