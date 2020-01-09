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  4. Hava ambulansları hayata bağladı

Hava ambulansları hayata bağladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Antalya’da 2019 yılında helikopter ambulansla 173, uçak ambulansla 10 vakaya müdahale edildiği bildirildi.Antalya’da 2009 yılından bu yana Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren helikopter ambulansı, sorumluluk alanı içerisinde vakadan vakaya uçtu.İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2019 yılı acil sağlık hizmet verileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalya’da 2019 yılında helikopter ambulansla 173, uçak ambulansla 10 vakaya müdahale edildiği bildirildi.
Antalya’da 2009 yılından bu yana Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren helikopter ambulansı, sorumluluk alanı içerisinde vakadan vakaya uçtu.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 2019 yılı acil sağlık hizmet verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Hülür, 2019 yılında helikopter ambulansla 173, uçak ambulansla 10 vakaya müdahale edildiğini, vakaların büyük çoğunluğunu kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıkları ile yenidoğan hastalıkları oluşturduğunu belirtti.
Bu vakaların ağırlıklı olarak Kaş, Demre, Finike, Elmalı ilçelerinden merkez hastanelere nakledildiğini kaydeden Ünal Hülür, 2018 yılında helikopter ambulansla 193, uçak ambulansla 34 vakaya müdahale edildiğini aktardı.

"130 bin 917 vakaya gidildi"
Hülür, Antalya’da faal olarak kullanılan 63, 112 istasyonunda 86 kara ambulansı, 2 4x4 kar paletli ambulans, 2 dört sedyeli, 1 obez-yoğun bakım ve 3 motosiklet olmak üzere 95 ambulansın hizmet verdiğinin altını çizdi.
Ünal Hülür, 2019 yılında 130 bin 917 vakaya çıkış yapan ambulans ekibinin kent içinde vakaya ulaşım oranının 91,44, kırsal alanda ise 90,59 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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