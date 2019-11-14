HABER

Hava ateş eden 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, havaya ateş ettikleri öne sürülen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Hava ateş eden 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir’de, havaya ateş ettikleri öne sürülen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, tüfek, pala ve demir jop gibi birçok kesici ve delici malzeme ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; olay 7 Kasım Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Muttalip Mahallesi’nde yaşandı. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi suçu kapsamında ’havaya ateş’ açtıkları iddia edilen, Abdullah T. (46), Kenan U. (32), Murat D. (33), Hasan Hüseyin A. ve Hüseyin Erkan D. (41) isimli şahısların olduğu tespit edildi.
Savcılık talimatı gereği havaya ateş eden 4 şüphelinin evlerinde polis ekiplerince eş zamanlı arama yapıldı. İkametlerde gerçekleşen aramalarda, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet havalı tabanca, 2 adet pala, 1 adet demir jop ve 11 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi.
Öte yandan şüpheliler, Abdullah T., Kenan U., Hasan Hüseyin A. ve Hüseyin Erkan D. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
Freni boşalan park halindeki kamyon, evin bahçesine uçtuFreni boşalan park halindeki kamyon, evin bahçesine uçtu
Kahraman polisler ’Başarı Belgesi’ aldıKahraman polisler ’Başarı Belgesi’ aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

Yaşlı adam denize düştü! İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Son dakika! Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Turuncu listedeki El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı!

Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.