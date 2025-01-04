Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Meteoroloji’den hafta sonu için uyarı geldi. Yağışlı ve fırtınalı hava uyarısı yapan Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk havanın öğle saatlerinde bazı bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağışlara neden olacağı belirtildi. Muğla için ‘turuncu’, Aydın ve İzmir için ‘sarı’ kodlu yağış uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL’DA HAVA BUZ GİBİ HİSSEDİLECEK

Hava forum tarafından paylaşılan son bilgide ise “İstanbullular lodos devam ediyor. Sabah 10-11 civarı rüzgar kuzeyden esmeye başlayacak. Cumartesi öğleden sonra ve akşam hava buz gibi hissedilecek. Ara ara yağmur da yağacak. Kar yok ama soğuk olacak...” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE 3 GÜN SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI ETKİSİNDE OLACAK

Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli de youtube kanalından hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı:

“Yağışlar batıdan giriş yapıyor, önce batıyı ıslatıyor sonra orta bölgelere sonra doğuya ilerliyor ve sınırlarımızın dışına çıkıyor toplamı 3 gün içerisinde olacak. Yağışlar 3 gün içerisinde batıda bir gün orta bölgelerde iki gün sonra Pazar, Pazartesi doğu bölgelerde olacak. Yani Cuma geceden başlayıp Pazartesi akşamı biten bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu yağışların ne kadarı kar şeklinde yere iniyor? İç bölgelerde kar, karla karışık yağmur şeklinde ama İç Anadolu'nun doğusundan doğuya baktığımızda bu yağışlar kar şeklinde bir 3-5 cm’lik kar örtüsü de yapabilecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK Mİ?

İstanbul, Ankara, İzmir’de önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da Cumartesi sağanak var, pazar sabahı bitiyor. Bir sonraki yağış ayın 9-10 itibariyle tekrar başlıyor. Ara ara gelip gidecek, sıcaklıkta minik dalgalanmalar yaşanıyor ama böyle kar sınırları içerisinde görünmüyor. Başkent çevreleri yağış alıyor arada kar, karlı karışık yağmur şeklinde olacak. Sıcaklığı da bakın tam sınırda gündüz 5 derecelerde gece 2 derecelerde olacak. İşte o 2 dereceleri yakalandığında kar görüyor. İzmir'de cumartesi sağanağa kalıyor pazar itibariyle yağışı kesiyor.”

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteorolojinin son tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşulları Pazar günü yurdun iç kesimlerine ilerleyecek.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak