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Hava değişimine gelen asker intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 01:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi alarak memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gelen Gökhan Sarıal (20), av tüfeğiyle kendini karnından vurarak yaşamına son verdi.

Hava değişimine gelen asker intihar etti

KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan Sarıal, bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar Mahallesi'ndeki evine geldi.

Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Sarıal, geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapana jandarma ekipleri ise Sarıal'ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş asker intihar

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