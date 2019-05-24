HABER

Hava değişimine gelen askerin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi için izne memleketi Kahramanmaraş’a gelen askerin dağlık alanda cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, KKTC’de vatani görevini yaparken hava değişimi alarak izne Kahramanmaraş’a gelen Gökhan Sarıal, Andırın ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne geldi.

Hava değişimine gelen askerin cesedi bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi için izne memleketi Kahramanmaraş’a gelen askerin dağlık alanda cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, KKTC’de vatani görevini yaparken hava değişimi alarak izne Kahramanmaraş’a gelen Gökhan Sarıal, Andırın ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne geldi. Ailesiyle Andırın ilçesine bağlı Alipaşa Yaylası’na giden Sarıal, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Genç geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa Arpalık mevkisine geldiğinde oğlu Gökhan’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Sarıal’ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hava değişimine gelen askerin cesedi bulundu

Hava değişimine gelen askerin cesedi bulundu

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
'160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler''160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler'
Çeşme açıklarında 47 kaçak yakalandıÇeşme açıklarında 47 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.