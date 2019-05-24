Hava değişimine gelen askerin cesedi bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi için izne memleketi Kahramanmaraş’a gelen askerin dağlık alanda cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, KKTC’de vatani görevini yaparken hava değişimi alarak izne Kahramanmaraş’a gelen Gökhan Sarıal, Andırın ilçesine bağlı Yeşilyayla köyüne geldi. Ailesiyle Andırın ilçesine bağlı Alipaşa Yaylası’na giden Sarıal, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Genç geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa Arpalık mevkisine geldiğinde oğlu Gökhan’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Sarıal’ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



