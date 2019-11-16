HABER

Hava destekli operasyon düzenlenen suç örgütüne 42 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

  KKTC ile çok sayıda ilde, esnaftan tehditle haraç alan ve gasp ile kapkaç gibi 170 ayrı suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)- KKTC ile çok sayıda ilde, esnaftan tehditle haraç alan ve gasp ile kapkaç gibi 170 ayrı suça karıştıkları tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan gasp, kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda da Diyarbakır'ı merkez olarak kullanıp, KKTC ile ülke genelinde farklı eylemlere karışan silahlı suç örgütü tespit edildi.

6 ay süren takip sonunda da suç örgütünün, Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi civarında vatandaşlar ile esnaftan tehdit ve şiddet uygulayarak haraç topladığı, kapkaç ve gasp olayları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 170 suçun faili olduğu belirlenen örgüte yönelik 12 Kasım günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır merkezli operasyon başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır'ın yanı sıra Bitlis, Elazığ, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Hava destekli gerçekleştirilen ve 500 polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda 69 adreste 56 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda mermi, uzun namlulu tüfek mermileri ve uçak savar mermileri, çok sayıda çalıntı ve klonlu telefon, 100 bin TL ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 56 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 42'si tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Yıllardır atıl durumda bulunan hastanenin yıkımına başlandıYıllardır atıl durumda bulunan hastanenin yıkımına başlandı
HDP'li Dört Belediyeye Daha Kayyum AtandıHDP'li Dört Belediyeye Daha Kayyum Atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.