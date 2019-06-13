Hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, i\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda Van\u2019\u0131n \u00c7ald\u0131ran il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca yap\u0131lan hava destekli operasyonda 2 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini duyurdu.Bu teknoloji her iki d\u00fcnyay\u0131 birle\u015ftiriyor! Belediye otob\u00fcs\u00fc, \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7la kafeye girdi: 3 yaral\u0131Yolda y\u00fcr\u00fcrken tabancayla vuruldu
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