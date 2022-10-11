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HAVA DURUMU 11 EKİM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

11.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 Ekim Salı günü için sağanak uyarısı geldi. Paylaşılan son hava durumu raporunun ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile 11 Ekim 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...

HAVA DURUMU 11 EKİM 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim 2022 Salı günü hava durumu ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar yurt genelinde düşecek. Öte yandan bugün için uyarıda bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 11 Ekim Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir son dakika
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