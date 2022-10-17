HAVA DURUMU: 17 Ekim hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ile hava durumu uyarısı! Trafik bile kilitlenecek

Hava durumu ile ilgili beklenen açıklama Meteorooloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bugün işe gitmek için yola çıkacak olan vatandaşlar arama motorlarında "17 ekim hava nasıl olacak?" sorusunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

17 Ekim Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI: "KUVVETLİ GELİYOR!"

Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Antalya merkez ve Hatay dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muş ve Bingöl hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÜLKE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU





