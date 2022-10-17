HAVA DURUMU: 17 Ekim hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ile hava durumu uyarısı! Trafik bile kilitlenecek

Hava durumu ile ilgili beklenen açıklama Meteorooloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bugün işe gitmek için yola çıkacak olan vatandaşlar arama motorlarında "17 ekim hava nasıl olacak?" sorusunu araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 17 Ekim Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...
17 Ekim Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Antalya merkez ve Hatay dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muş ve Bingöl hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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