HABER

Hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak etkili olacağı belirtildi.

Hava durumuyla ilgili yeni uyarı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde yarın havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

4 BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Nevşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

FIRTINAYA DİKKAT!

Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeybatısında "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor. (AA)

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Maçka Parkı'nda 'Kıyafet' tartışmasında yeni gelişme!Maçka Parkı'nda 'Kıyafet' tartışmasında yeni gelişme!
Dicle bebek, Ankara'da lazer tedavisi görecekDicle bebek, Ankara'da lazer tedavisi görecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu Son dakika Marmara Ege Akdeniz Karadeniz İç Anadolu sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

Türkiye'deki Suriyeliler bunu yapmazsa tüm haklarını kaybedecek

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

İstanbul'dan iki gemi kaçırmışlar! Yaşananlar akılalmaz

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Erzurum'da eski vali yardımcısı Aksoy'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.