Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

3 Aralık son hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. MARMARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Hava sıcaklığı; İç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR ETKİSİNİ ARTTIRACAK Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU! ÇARŞAMBAYA (YARIN) DİKKAT 4 Aralık Çarşamaba (yarın) yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Karadeniz ve Ege'de yağmur şeklinde; batı Trakya ve İç Anadolu'da karla karışık olması bekleniyor. Yağışlı havanın 7 Aralık Cumartesi günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. 3 ARALIK İL İL HAVA DURUMU MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte önce Trakya'da, gece Bilecik, Bursa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu. KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu EGE

Parçalı, zamanla Kuzey Ege çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 14°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve çevreleri yer yer kar yağışlı KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu SİVAS °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı DÜZCE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BAYBURT °C, 1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu SAMSUN °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu DOĞU ANADOLU

Parçalı, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu KARS °C, -1°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu VAN °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Marmara’da, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güney doğudan, batısı güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.