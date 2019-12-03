Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

3 Aralık son hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı; İç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
SON 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU! ÇARŞAMBAYA (YARIN) DİKKAT
4 Aralık Çarşamaba (yarın) yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Karadeniz ve Ege'de yağmur şeklinde; batı Trakya ve İç Anadolu'da karla karışık olması bekleniyor.
Yağışlı havanın 7 Aralık Cumartesi günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte önce Trakya'da, gece Bilecik, Bursa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı, zamanla Kuzey Ege çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve çevreleri yer yer kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SİVAS °C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, gece bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BAYBURT °C, 1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARS °C, -1°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
VAN °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Gece saatlerinde Marmara’da, akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güney doğudan, batısı güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege’nin kuzeyi ile zamanla Kuzey Ege geneli sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren geneli kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, kuzeyi öğle saatlerinden sonra yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, açıkları güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
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