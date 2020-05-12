Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere göre Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu