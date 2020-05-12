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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı bugün güneşli. Sıcaklıkların Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artması beklenirken, hava sıcaklığı İstanbul'da 29°C, İzmir'de 32°C ve Ankara'da 31°C olacak.

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere göre Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

12 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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