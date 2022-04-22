HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artışı sürecek (22 Nisan Cuma hava durmu)

Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artışı sürecek (22 Nisan Cuma hava durmu)

22.04.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden hava durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Yayınlanan rapora göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde artmaya devam edecek. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların oluşturduğu çığ riski için de uyarı yapıldı. İşte bugün (22 Nisan) beklenen hava durumu...

Hava durumu raporu yayınlandı! Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artışı sürecek (22 Nisan Cuma hava durmu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ah

RÜZGAR

Genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Günü nedir?Dünya Günü nedir?
Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli olduBabasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur, işçi ve emeklileri ilgilendiriyor! Bakan Bilgin duyurdu

Memur, işçi ve emeklileri ilgilendiriyor! Bakan Bilgin duyurdu

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

Liseli kızların sokak kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Liseli kızların sokak kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Azeri koca dehşeti kamerada! Bir anda sandalyeden kalktı ve...

Azeri koca dehşeti kamerada! Bir anda sandalyeden kalktı ve...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Hemen bu yanlışa son verin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

Hemen bu yanlışa son verin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.