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HAVA DURUMU SON DAKİKA: 25 Kasım 2022 hava nasıl olacak? Dikkat Meteoroloji'den 16 il için turuncu ve sarı alarm!

25.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Kasım Cuma günü dışarıya çıkacak olan kişiler ile işe gitmek için yola koyulacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 il için uyarıda geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor. Peki, 25 Kasım 2022 hava nasıl olacak? İşte 25 Kasım 2022 Cuma günü için Meteoroloji'den yapılan açıklama ile İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere il il hava durumu...

HAVA DURUMU SON DAKİKA: 25 Kasım 2022 hava nasıl olacak? Dikkat Meteoroloji'den 16 il için turuncu ve sarı alarm!

Hava durumu ile ilgili son dakika uyarısı bugün (25 Kasım 2022 Cuma) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Meteoroloji Antalya, Adıyaman, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Mersin, Mardin, Tunceli ve Van için sarı uyarıda bulunurken, Adana için ise turuncu uyarı geldi. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporu da Meteoroloji tarafından yayımlandı. İşte 25 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 25 KASIM İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, Güney ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde(Şanlıurfa hariç) kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

24 kasım HAVA DURUMU

24 kasım HAVA DURUMU

24 kasım HAVA DURUMU

24 kasım HAVA DURUMU

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