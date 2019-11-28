Hava durumu son tahminleri 28 Kasım! Meteoroloji uyardı: Doğuda kar batıda yağmur

28 Kasım hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yapılan son tahminlere göre kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte, 28 Kasım Perşembe hava durumu raporu… HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 28 KASIM İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı