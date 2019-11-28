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Hava durumu son tahminleri 28 Kasım! Meteoroloji uyardı: Doğuda kar batıda yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 08:23 | Son Güncelleme

28 Kasım hava durumuyla ilgili Meteoroloji son tahminlerini açıkladı. Perşembe (bugün) yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, batıda yağmur ve sağanak yağış, doğudaki bazı illerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte, 28 Kasım hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Hava durumu son tahminleri 28 Kasım! Meteoroloji uyardı: Doğuda kar batıda yağmur

28 Kasım hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yapılan son tahminlere göre kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte, 28 Kasım Perşembe hava durumu raporu…

28 kasım hava durmu tahmnileri

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

28 KASIM İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), ilk saatlerde doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 (20-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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