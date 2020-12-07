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Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor

07.12.2020 08:19 | Son Güncelleme:
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Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor

Son dakika haberine göre Türkiye orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Yağışlar öğle saatlerinde Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olurken akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında da etkili olacak. Diğer yandan Muğla, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli lodos bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde ise Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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