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Hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den son dakika 9 il için sel uyarısı ( Aralarında İstanbul da var)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 08:03 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yeni tahminler geldi. Son dakika haberine göre Marmara, Karadeniz bölgeleri ile Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzeyi sabah saatlerinde sağanak yağışlı, öğleden sonra ise yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sel ve su baskınına neden olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den son dakika 9 il için sel uyarısı ( Aralarında İstanbul da var)

Hava durumu nasıl olacak? sorusu yanıt buldu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya, Çankırı, Sivas, Yozgat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

9 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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