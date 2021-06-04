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  4. Hava durumu tahminleri! Meteoroloji il il 4 Haziran hava durumu raporunu paylaştı

Hava durumu tahminleri! Meteoroloji il il 4 Haziran hava durumu raporunu paylaştı

04.06.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu tahminleriyle ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran hava durumu raporuna göre Zonguldak ve Bartın'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde ise Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de yağmur bekleniyor. Vatandaşlar ise ani sel baskınları ve rüzgara karşı uyarıldı. Öte yandan yurt genelinde hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor. İşte Meteoroloji'nin il il 4 Haziran hava durumu tahminleri...

Hava durumu tahminleri! Meteoroloji il il 4 Haziran hava durumu raporunu paylaştı

Hava durumuyla ilgili son tahminler belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii’sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

4 Haziran cuma bugün İstanbul'da hava parçalı bulut ve 14 derece olacak. İzmir'de ise güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'da ise çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; hava sıcaklığı 9 derece civarında seyredecek.

4 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

hava durumu

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA 14°C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C
Az bulutlu

meteorolojı hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii’sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Amasya ve Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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