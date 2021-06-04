Hava durumu tahminleri! Meteoroloji il il 4 Haziran hava durumu raporunu paylaştı

Hava durumuyla ilgili son tahminler belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii’sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL? 4 Haziran cuma bugün İstanbul'da hava parçalı bulut ve 14 derece olacak. İzmir'de ise güneş yüzünü gösteriyor. Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da ise çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken; hava sıcaklığı 9 derece civarında seyredecek. 4 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege’nin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR 17°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR 18°C, 27°C

Az bulutlu MANİSA 14°C, 28°C

Az bulutlu MUĞLA 13°C, 29°C

Az bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii’sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BOLU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ABD medyası: Türkiye, Karadeniz’deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Amasya ve Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.