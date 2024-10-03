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Hava durumu tersine döndü! Sıcaklıklar 3-4 derece artacak: İstanbul'da hafta sonu hava kaç derece olacak?

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
03.10.2024 09:36
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Hafta başı başlayan soğuk ve yağmurlu hava Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava ile yerini güneşli günlere bırakacak. İstanbul'da 21 derece kadar düşen hava sıcaklığı bugünle beraber artışa geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da hafta sonu hava 28 derece olacak. Ankara'da da yine hava sıcaklığı hafta sonu 28 dereceye kadar çıkacak, İzmir'de ise 32 derece olacak. Ayrıca İzmir'de pazar ve pazartesi günleri sağanak yağış bekleniyor.

Hava durumu tersine döndü! Sıcaklıklar 3-4 derece artacak: İstanbul'da hafta sonu hava kaç derece olacak?

Türkiye'nin birçok bölgesinde son 2 gündür etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. İstanbul'da hava sıcaklığı 21 dereceye kadar düşerken, Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava, hava sıcaklığını artışa geçirecek.

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İZMİR'DE BUGÜN SICAKLIK 29 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün İstanbul'da hava 23 derece olacak. Ankara'da 24, İzmir'de ise 29 derecek olacak.

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HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTIŞ GÖSTERECEK

Sıcaklıklar cuma ve cumartesi günü de artışa geçecek. Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da hava sıcaklığının hafta sonu 28 derece olmasını beklenirken, İzmir'de de sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek. Öte yandan İzmir'de pazar ve pazartesi günleri için sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı haritasında bugün ve yarın için herhangi bir uyarı bulunmuyor.

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BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara'da orta hızda esen lodos halsizlik yaratabilir. Hava güneşli, bölgede sıcaklıklar yeniden 30 dereceye çıkacak. Gece ise Balıkesir 10, Sakarya 14 derece.

Iç Anadolu'da güneş etkili ama sabah pus oluşuyor. Öğle Konya 26, Eskişehir 27, Sivas 24, Kayseri 26 derece. Gece ise Sivas 8, Konya 12 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek.

Ege'de sahillerde lodos biraz sert, yazı aratmayan bir hava var, Denizli 32, Manisa 33, Muğla 30, Kütahya 27, Bodrum 31 derece. Bölgede hafta sonu bulutlanma artacak.

Akdeniz'de önümüzdeki günler güneşli ve sıcak geçecek. Adana 32, Hatay ve Isparta 30, K.Maraş 32 derece. Deniz suyu sıcaklığı 27-28 derecelerde.

Karadeniz'in doğusunda 4 gün yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'de ise pazar akşamı yağmur ihtimali var. Bolu ve Samsun 27, Zonguldak 25, Trabzon 24 derece.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açık. Erzurum 19, Malatya 26 dereceye yükseliyor. Gece ise Erzurum 4, Kars 2 derece. Güneydoğu'da rüzgar kuzeyden esiyor, Gaziantep 31, Diyarbakır 29 derece.

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hava durumu Ankara İstanbul İzmir meteoroloji genel müdürlüğü
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