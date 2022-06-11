Hava durumu uyarıları peş peşe geldi! Akın akın yağmur geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Son dakika hava durumu haberine göre; Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

‘KUVVETLİ YAĞIŞ OLABİLİR’

Meteoroloji uzman Prof. Dr. Orhan Şen son tahminleri paylaşarak şiddetli yağışa karşı uyardı. İstanbul’da bu akşama kadar yağış olduğunu belirten Şen, kuvvetli yağışın beklendiği bölgeleri tek tek açıkladı:

“Bugün İstanbul güne yağmurla başladı. Akşama kadar aralıklarla görülecek, akşam duracak pazar sabaha karşı yağmur tekrar başlayacak ve gün boyu sürecek pazar akşamı ise terk edecek. Ama Pazar sabahı İstanbul’un Anadolu Yakası’nda daha kuvvetli olmak üzere sabah 6 ile 12 arasında şiddetli yağış var.

Bugün Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı İzmir güneyi, Aydın, Manisa, Muğla da yerel olmak üzere kuvvetli yağış olabilir.”

‘KIRMIZI YERLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR’

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yağmur yağdı ve yağıyor. Yer yer şimşek hadiseleri de gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Bu gece sabaha karşı daha ciddi bir Yaz sağanağı bekleniyor. Şimşek olarak da potansiyeli daha yüksek. Bugün öğlen renkli yerlerde gök gürültülü yaz sağanakları olacak. Kırmızı yerler daha sık ve kuvvetli yağışlar alacak. Tedbirli olunmalı...” ifadelerini kullandı.

‘YAĞMUR AKIN AKIN YURDUMUZA GİRİŞ YAPIYOR’

Hava Forum sitesi de yaptığı paylaşımda “Ege Denizi üzerinden yağış kütleleri akın akın yurdumuza giriş yapıyor. Yağmur severler için iyi eğlenceler dileriz” ifadelerini kullanarak radar görüntülerini paylaştı.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI! ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

Ankara Valiliği, bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Yurt genelinde hava durumu tahminleri şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısı ile bugün (Cumartesi) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde, bugün (Cumartesi) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cumartesi) Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile bugün (Cumartesi) Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Cumartesi) güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun güneyinde, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatleri ile bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



