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Hava durumunu bebeğiyle sundu

İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

Meteorolog Susie Martin, 1 yaşındaki oğlunu sırtında taşırken hava durumu programı sundu.

Meteorolog Susie Martin, Dünya Bebek Taşıma Haftası’na dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı. Susie Martin hava durumu programını 1 yaşındaki bebeğini sırtında taşıyarak sundu.

Martin program başlarken, “Oğlum hava durumu tahmininde yardım edecek” dedi ancak çocuk daha programın başında uyuyakaldı. Meteorolog Martin’in bu fikri tüm ülkede dikkatleri çekti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu bebek Susie Martin

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