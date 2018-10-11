Hava durumunu bebeğiyle sundu

Meteorolog Susie Martin, Dünya Bebek Taşıma Haftası’na dikkat çekmek için ilginç bir yöntem kullandı. Susie Martin hava durumu programını 1 yaşındaki bebeğini sırtında taşıyarak sundu.

Martin program başlarken, “Oğlum hava durumu tahmininde yardım edecek” dedi ancak çocuk daha programın başında uyuyakaldı. Meteorolog Martin’in bu fikri tüm ülkede dikkatleri çekti.

(İHA)

