Hava durumunu en fazla sigortacılar sordu

DENİZ ÇİÇEK - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) geçen yıl en çok meteorolojik veri talep eden sektör, 5 bin 670 başvuruyla sigortacılık oldu.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurum tarafından başta havacılık, ulaştırma, denizcilik ve tarım olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere hizmet veriliyor.

MGM tarafından, geçen yılın sonu itibarıyla bin 635 Otomatik Meteorolojik Gözlem İstasyonu'ndan her dakika veri alındı. Havacılık sektörü için de 74 havalimanında kurulu istasyonlardan veri elde edildi. Denizcilik faaliyetlerine destek için ise deniz fenerlerinin bulunduğu yerlere ve şamandıralar üzerine konumlandırılan 83 istasyonla sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı, yağış, deniz suyu sıcaklığı ölçümleri yapılıyor.

Denizcilik ve turizm sektörüne verilen meteorolojik desteğin kalitesini artırmak için sahil şeridinde yerleştirilecek platformlar üzerine deniz suyu sıcaklığı ölçüm sistemleri kurulması da planlanıyor. Bu sistemlerin ölçüm verilerini GPRS sistemiyle iletmesi öngörülüyor.