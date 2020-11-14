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Hava Durumunu Ölçecek 3 Boyutlu Program Geliştiriliyor

14.11.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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Hava Durumunu Ölçecek 3 Boyutlu Program Geliştiriliyor

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve NASA ile birlikte çalışan araştırmacılar hava durumunu ölçecek 3 boyutlu, sanal teknolojiye dayanan bir program geliştiriyor. Proje henüz başlangıç aşamasında ancak tamamlandığında yaratacağı uzun vadeli etkisi uzmanlara heyecan veriyor

Şiddetli hava koşullarının sıklığı Amerika’da ve dünya genelinde arttıkça, araştırmacılar da hava durumunun daha etkili bir şekilde tahmin edilmesini sağlayacak yeni yöntemler bulmaya çalışıyor.

Amerika genelinde şiddetli hava koşullarının sıklığı giderek artıyor.

Araştırmacılar için iklimdeki bu değişimi anlamak oldukça önemli.

Maryland Üniversitesi’ndeki uzmanlar da bununla ilgili çalışmalara katkı sağlama çabasında.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve NASA ile birlikte çalışan araştırmacılar hava durumunu ölçecek 3 boyutlu, sanal teknolojiye dayanan bir program geliştiriyor.

Maryland Üniversitesi’nden Eric Lee, “Atmosferle ilgili veriler doğal olarak 3 boyutludur. Bulutlar 2 boyutlu değil mesela. Rüzgar sadece doğu batı yönünde ya da yukarıdan aşağıya doğru esmiyor” diye konuştu.

Aynı üniversiteden Mason Quick de, “Sanal teknoloji sayesinde verileri gerçekte olduğu gibi 3 boyutlu olarak düzenliyoruz. Umuyoruz ki bu sayede verilerin incelenmesi daha da kolaylaşmış olacak.”

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) fonuyla yürütülen proje sanal gerçeklik aracılığıyla hava durumunun ölçüldüğü ender programlardan biri. Tam da vaktinde kullanılmaya başlanacak.

NOAA’da fizik uzmanı Scott Rudlosky, “Sensör teknolojisini, bu alandaki bilimsel birikimimizi kullanıp ilgili kişilerin bundan yararlanarak harekete geçmesini sağlarsak, büyük orman yangınlarını da önceden belirleyip engelleyebiliriz” dedi.

Proje henüz başlangıç aşamasında ancak tamamlandığında yaratacağı uzun vadeli etkisi uzmanlara heyecan veriyor.

Maryland Üniversitesi’nden Eric Lee, “Böyle bir sistem hava durumu tahminini meteorologlar için oldukça kolaylaştıracak ve olası bir doğal afet ya da şiddetli bir hava koşulu karşısında daha çabuk ve daha iyi kararlar alınmasını sağlayarak hayat kurtaracak” ifadesini kullandı.

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