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Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahminleri! İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 08:50 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ'da kuvvetli yağış ve dolu beklendiği belirtildi. Öte yandan yağışın İstanbul'da etkili olmaya başladığı görülürken Karaköy'de bazı yollar göle döndü. İşte hava durumuyla ilgili son gelişmeler...

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahminleri! İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE BAŞLADI

Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

KARAKÖY'DE ETKİLİ OLUYOR

Karaköy'de bazı yolların adete göle döndüğü görüldü.

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