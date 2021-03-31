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Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı: Bunlar sıra dışı olaylar

31.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen; Marmara ve Ege'deki kuvvetli poyrazla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgarın zaman zaman fırtınaya dönebileceğini söyleyen Şen, "80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. İstanbul'da yarına kadar kuvvetli poyraz yaşanıyor. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor." ifadelerini kullandı.

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı: Bunlar sıra dışı olaylar

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevresi ve kıyı Ege’de bugün kuvvetli poyrazın etkisi altında kalıyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir. 80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. İstanbul'da yarına kadar kuvvetli poyraz yaşanıyor. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor. Yarından itibaren ilk baharın ikinci ayına giriyoruz ama soğuk hava geliyor biraz üşüyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

İşte CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in açıklamaları:

Bugün İstanbul’da poyrazın etkili olacağı söylendi meteoroloji tarafından. Bu sene Türkiye genelinde sıra dışı olaylar peş peşe yaşanıyor.

Türkiye Mart ayı kışın en sert ayı olarak geçirdi. Kuvvetli bir rüzgar var, genellikle Marmara civarında etkili olacak rüzgar. Ancak İstanbul'da kuvvetli poyrazın yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Bu rüzgarın etkisi ile iç Anadolu ve Marmara’da sıcaklıklar düşüş gösteriyor.

80 KM'Yİ GEÇEBİLİR ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM

Bu rüzgarın etkisi ile soğuyacak olan sıcaklığın düşmesi ile Kütahya, iç Ege’de bolu civarında kar yağışı da bekleniyor. Öncelikle rüzgar ile ilgili tedbirleri almamız lazım. Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir. 80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor. Yarından itibaren ilk baharın ikinci ayına giriyoruz ama soğuk hava geliyor biraz üşüyeceğiz.

PAZARTESİ TEKRAR YAĞIŞ GELİYOR

Mart’tan vazgeçtik ilk baharın birinci ayından vazgeçtik ama bol yağış oldu. Nisan ayında da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz. Mart ayında ağaçların çiçek açması gerekiyordu ancak soğuktan donmalarına sebep oldu. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Mart ayın ortalamalarından 3-4 derece daha aşağıda sıcaklıklar. Cuma günü biraz ısınma var ancak Pazar ve pazartesi günleri tekrar yağış geliyor. 10 derecenin altına düşmeyecek gibi görülüyor İstanbul’da hava durumu.

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Uzun vadeli tahminlere baktığımız zaman nisan ayının ikinci haftasında bahar sıcaklıklarına gelebiliriz. Yağış tahminini yapmak çok zordur ama yağışlar da bekleniyor.

Bugün Akdeniz kıyılarında ve güney Ege’de gök gürültülü sağanak yağış var, Marmara bölgesi de yağışlı gösteriyor. İstanbul’da havalar cuma günü güneşlenecek.

METEOROLOJİ'DEN MARMARA'YA UYARI!

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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hava durumu meteoroloji İstanbul

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