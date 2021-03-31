Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı: Bunlar sıra dışı olaylar

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevresi ve kıyı Ege’de bugün kuvvetli poyrazın etkisi altında kalıyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir. 80 km’yi geçebilir bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. İstanbul'da yarına kadar kuvvetli poyraz yaşanıyor. Bunlar sıra dışı olay olarak önümüze geçiyor. Yarından itibaren ilk baharın ikinci ayına giriyoruz ama soğuk hava geliyor biraz üşüyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

İşte CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in açıklamaları:

Bugün İstanbul’da poyrazın etkili olacağı söylendi meteoroloji tarafından. Bu sene Türkiye genelinde sıra dışı olaylar peş peşe yaşanıyor.

Türkiye Mart ayı kışın en sert ayı olarak geçirdi. Kuvvetli bir rüzgar var, genellikle Marmara civarında etkili olacak rüzgar. Ancak İstanbul'da kuvvetli poyrazın yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Bu rüzgarın etkisi ile iç Anadolu ve Marmara’da sıcaklıklar düşüş gösteriyor.