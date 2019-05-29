HABER

Hava güneşli olunca "Atatürk silüeti" erken göründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine her bahar yansıyan Atatürk silüeti, görülmeye başlandı - Vatandaşlardan Bayram Karakaya: - "Bu doğa olayı bölgemiz için değer, bundan sonra artık görülmeye başlar, silüetin görüldüğünü duyan izlemeye gelir. Atatürk silüeti, havaların açık olması dolayısıyla bu yıl önceki yıllara göre biraz erken görüldü"

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti önceki yıllardan daha erken görülmeye başlandı.

İlçedeki Ata Mahallesi'nde yer alan Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar bu doğa olayını görmek için bölgedeki seyir alanına geldi.

Bu yıl havaların da güneşli olmasının etkisiyle önceki yıllardan birkaç gün daha önce görülmeye başlanan silüet, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Silüetin oluşumu sırasında alana bulutların gölgesinin de düşmesiyle güzel görüntüler oluştu.

İlçede temmuz ayına kadar havaların açık olduğu günlerde görülen Atatürk silüeti, bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çekiyor.

- "Bu doğa olayı bölgemiz için değer"

Vatandaşlardan Bayram Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, silüetin her yıl bu günlerde çıkmaya başladığını belirterek, "Bu doğa olayı bölgemiz için değer, bundan sonra artık görülmeye başlar, silüetin görüldüğünü duyan izlemeye gelir. Atatürk silüeti, havaların açık olması dolayısıyla bu yıl önceki yıllara göre biraz erken görüldü." dedi.

Karadağlar'ın eteğinde bugünlerden başlayarak temmuz ayı sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle ilçede 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün 1954 yılında fark ettiği doğal Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesinin ardından yurt genelinde ilgi görüyor.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Kaçakçılar adım atamayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandıKaçakçılar adım atamayacak... İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı
Ücretini istedi, bu hale getirdiler! Ücretini istedi, bu hale getirdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atatürk silueti Ardahan Ardahan'da "Atatürk silüeti" damal

En Çok Okunan Haberler

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Harekatın ardından ABD ile kritik temas

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.