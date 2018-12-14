Hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerinde 14 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtilerek, "Üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 8 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

