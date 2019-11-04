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Hava Harp Okulu davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

Hava Harp Okulu’ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu’nda görevli subayların aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Hava Harp Okulu’ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu’nda görevli subayların aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamaya sanıklar ve avukatları katıldı.
Yargılamada 8 sanık, ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde atama listesinde ‘İstanbul TRT Müdürü’ olarak ismi geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanık Ergezen’in ayrıca, ‘Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan 16 yıl, TRT Genel Müdürlüğü’ne ait kamu binasına yönelik ‘Cebir ve şiddet kullanarak, gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan 9 yıl olmak üzere toplamda 25 yıl hapsine hükmedildi.
Darbe girişimi esnasında İstanbul Valisine ilişkin planı organize eden albay Süleyman Demirci, Hava Harp Okulu’ndaki darbe faaliyetlerinde görevlendirme yapan kurmay binbaşı Ecir Şık ve kurmay binbaşı Mustafa Serbest, eski üsteğmen İsa Pek, binbaşı Ümit Lütfi Altıntakan, üsteğmen Sercan Özdemir ile albay Ali Başaran, ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların cezasına indirim uygulamadı.
Mahkeme heyeti diğer sanıklar Muhammed Ali Üstün, Mücahit Erken, Numan Ünaldı, Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, Burak Arı’yı ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanıkların tutum ve davranışları nedeniyle indirim uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

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