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Hava Harp Okulu’nda darbe girişime dair davada 41 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Hava Harp Okulu’nda görev yapan subayların da içlerinde bulunduğu davada, Cumhuriyet savcısı 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Hava Harp Okulu’nda görev yapan subaylarında içlerinde bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.İstanbul 37.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Hava Harp Okulu’nda görev yapan subayların da içlerinde bulunduğu davada, Cumhuriyet savcısı 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Hava Harp Okulu’nda görev yapan subaylarında içlerinde bulunduğu 43 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu.
Kameralar boş araziye gömüldü
Darbe girişimine yönelik bilgilerin aktarıldığı mütalaada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Tümgeneral Fethi Alpay’ın talimatıyla, astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç tarafından karargah binası çevresindeki kameraların söküldüğü ve boş araziye gömüldüğü anlatıldı.
Sözde listede TRT’nin müdürü olarak atandı
Mütalaada, Yalova Hava Meydan Komutanlığı Öğrenci Alay eski Komutanı Hüseyin Ergezen’in deliller ve tanık beyanları doğrultusunda, hazırlanan sözde atama listesine göre ‘İstanbul TRT Müdürü’ olarak atandığı belirtildi. Ergezen’in İstanbul ve Yalova’da, darbe girişime yönelik düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldığı da yer aldı.
Ergezen ile Öksüz’ün çok kez telefonla konuştuğu belirtildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ergezen’in darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde yakalanan Kemal Batmaz ile, 2013 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerinde haberleşmek üzere kullandığı ankesörlü telefonla iletişim kurduğu belirtildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari sanığı Adil Öksüz’ün evinde yapılan aramada ele geçirilen kitapta tutuklu sanık Ergezen’in parmak izine rastlandığı ve Öksüz ile Ergezen’in çok kez iletişime geçtiği kaydedildi.
İstenen cezalar
Mütalaada sanık Hüseyin Ergezen için ‘Anayasayı ihlal’, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi’ ve ‘Ulaşım araçlarının kaçırılması’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 10 aydan 56 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci, eski Kurmay Albay Zafer Mercan, eski Mühendis Albay Yılmaz Altuntaş’ın da aralarında bulunduğu 40 sanığın ise ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarının talep edildiği edildi.
Mütalaada, sanıklar Yusuf Günana ve Emir İrfan Kara’nın savunmalarının alınmamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılması talep edildi.

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