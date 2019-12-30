Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müdahilliklerinin geri alınmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, daha önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya müdahilliklerinin kaldırılmasını talep etti.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı’nın Konferans Salonunda yapılan duruşmaya, 14 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Mütalaada, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı bir şekilde anlatılarak, darbe girişimi günü Yalova Meydan Komutanlığında bulunan 70 askeri öğrencinin rütbeliler tarafından daha önceden seçilip bir listeye isimlerinin yazıldığı, bu öğrencilerin kalkışmanın yaşandığı akşam saat 23.00 sıralarında 3 rütbeli komutan eşliğinde (Bu 3 komutan daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı) 2 sanık er askerin kullandığı otobüslerle İstanbul'a götürüldüğü aktarıldı.

Söz konusu listede isimleri okunmayan öğrencilerin Yalova Hava Meydan Komutanlığında bırakıldıkları anlatılan mütalaada, "İstanbul'a intikal ettirilecek Hava Harp Okulu öğrencilerinin isimlerinin önceden belirlendiği ve listelendiği, her komutanın kendi sorumluluğu altındaki öğrencileri yakından tanıdığı (öğrencinin geçmişi, kabiliyeti gibi) dikkate alındığında, isimleri önceden hazırlanan listede yazılı bulunan öğrencilerin muhtemelen atışı iyi olan, sessiz, sakin, emre itaat eden ve emirleri sorgulamayan öğrenciler oldukları değerlendirilmiştir." denildi.