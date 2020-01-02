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  4. Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında sona gelindi

Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 72 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, yarın kararını açıklanacak

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada, mahkeme yarın kararını açıklayacak.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonundaki duruşmada, sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin darbe girişiminden haberleri olmadığını ifade ederek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandıktan sonra mahkeme, sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme, yarın nihai kararını açıklayacağını belirterek, duruşmayı erteledi.

- Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasını 23 Kasım'da mahkemeye sundu. Mütalaada, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı şekilde anlatılarak, darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mütalaada, darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığı ve olayın bu aşamasında hataya düşürüldükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isteniyor.

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Bakırköy Adalet Sarayı Fetullahçı Terör Örgütü Hava Harp Okulu öğrencisi İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

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