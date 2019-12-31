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  4. Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin FETÖ kapsamında yargılaması sürüyor

Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin FETÖ kapsamında yargılaması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin FETÖ kapsamında yargılaması sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, 14'ü tutuklu 16 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM avukatları da hazır bulundu.

Duruşma, sanık avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.

- Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki mütalaasını 23 Kasım'da mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanıkların darbe faaliyetine katıldıkları detaylı şekilde anlatılarak, darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu öğrencisi olan 70 sanığın ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Mütalaada, darbe girişimi sırasında askeri öğrencileri İstanbul'a taşıyan otobüslerde şoförlük yapan 2 er hakkında ise atılı suçu işleme kasıt ve iradelerinin olmadığı ve olayın bu aşamasında hataya düşürüldükleri gerekçesiyle ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi isteniyor.

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Bakırköy Adalet Sarayı Fetullahçı Terör Örgütü Hava Harp Okulu öğrencisi İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

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