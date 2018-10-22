Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32'si tutuklu, 43 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmaları alınıyor. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada, tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in savunması alındı. Hava Harp Okulu'nun eski faaliyetlerinden, öğrencilerin başarılarından bahseden Ergezen'i Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, iddianamedeki suç isnatlarına karşı savunma yapması için uyardı. Ergezen, uyarılara rağmen eski okul faaliyetlerine ilişkin savunmasını sürdürdü. Başkan Gürlek de Ergezen'e direkt soru sorulmasına karar verdi. - ''Adil Öksüz'ün evindeki kitapta sanığın parmak izi çıktı'' Akın Gürlek'in "Adil Öksüz'ün Sakarya'daki evinde yapılan aramada bir kitabın 2 sayfasında baş parmak iziniz çıktı. Bu konu hakkında neler diyeceksiniz?" sorusu üzerine Ergezen, "Tam saçmalık, bir kitap her yere götürülmüş olabilir." dedi.

Gürlek'in, "11-12 Temmuz'da Akın Öztürk'ün genel sekreteri Ahmet Özçetin, kışlaya geliyor ve verilen ifadelerde bu kişinin kayıt yapılmadan kışlaya girişinin sağlanması talimatını vermişsiniz. Neler diyeceksiniz?" sorusuna Ergezen, "Neden geldiğinden haberim yok." yanıtını verdi. Başkan Gürlek'in "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkınızda ankesör soruşturması var. Bir diyeceğiniz var mı?" sözleri üzerine de Ergezen, bilgisi olmadığını söyledi. Mahkemenin sorularını sormasına devam etmesi üzerine sanık Ergezen, "Bu şekilde sorgulanmayı kabul etmiyorum. Ben savunmama devam etmek istiyorum." dedi. - ''Amaç davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek'' Milli Savunma Bakanlığı avukatı Necip Kibar, "Sanığın davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek için bu şekilde cevap verdiğini düşünüyoruz. Hava Harp Okulu'ndaki toplantıların gece saatlerinde yapılmasını normal midir?" şeklindeki sorusu üzerine Ergezen, "Savunma yapmam engelleniyor." dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığa 3 defa uyarılmasına rağmen farklı şeyler anlattığını söyleyerek, soru sorma işlemine devam edileceğini belirtti.

Sanık Ergezen de "Cevap vermeyeceğim." dedi. Mahkeme başkanı, sanığa isnat edilen eylemlere ilişkin olarak savunma yapması için söz verdi. Ergezen, Hava Harp Okulu'nda yapıldığı iddia olunan darbe toplantılarıyla alakasının olmadığını, toplantıları kendi personeliyle yaptığını, iddia edilen WhatsApp gruplarında yer almadığını söyledi. Bin 300 personeli ve binlerce silahı olan biri olarak, hiçbir gruba dahil edilmediğini ve haberleşme grubunda bulunmadığını iddia eden Ergezen, "Personelimden darbe imasında bulunduğuma dair bir ifade yok. 2 erim var. Bunlar duysaydı ballandıra ballandıra anlatırlardı. Bunlar darbe hazırlığı girişiminde bulunmadığımın ispatıdır. 14-15 Temmuz'da darbe toplantısı yapıldığı iddiaları var. Kurul faaliyetleriyle ilgili toplantılara katıldım. Yalova'da darbe toplantısı yapıldığı iddiası da var. Aynı anda iki yerde olamam. Benim günümün yarısı toplantılarla geçer." diye konuştu. Ergezen, darbe toplantısı yapıldığı iddia edilen saatlerde evrak işleriyle uğraştığını, Yalova'da öğrencilerle birlikte olduğunu, Yalova'da kampta bulunduğu saatlerde çok sayıda ziyaretin yapıldığını ve terör tehditlerini duyduğunu ifade eden Ergezen, şöyle devam etti:

"Yalova'dan İstanbul'a gittim. Okulla ve öğrencilerle ilgili Tuğgeneral Fetih Alpay ile görüşmek istedim, yoktu, görüşemedim. Uçuşların kesildiği bilgisi geldi. Okulda artan güvenlik tedbirlerini soruşturdum. Helikopterlerin seslerini duydum, bana Genelkurmay Başkanı'nın geleceği ve terör olaylarıyla ilgili olduğu söylendi. Okulu gezdim. Boğaziçi Köprüsü'nün terör tehdidiyle tutulduğu ve alçak uçuşların yapıldığı söylendi. Sicil amirlerime ulaşamadım." - ''TRT'ye helikopterle gitmiş'' Yalova'daki filo komutanını arayarak, terör olaylarıyla ilgili uyardığını anlatan Ergezen, kendisine gelen telefonda terör olaylarıyla ilgili TRT ve Digitürk binalarının güvenliğinin alınması emri verildiğinin söylendiğini, personele hazırlık yaptırdığını, TRT'ye gitme kararı verdiğini, amirlerinden hiçbirine ulaşamadığını aktardı. TRT'ye gitmek için helikoptere bindiğini, köprünün askerler tarafından kapatıldığını gördüğünü, emrin güvenilirliğini hiç sorgulamadığını, emre itaat ettiğini, kendisine gitme emrinin kim tarafından verildiğini bilmediğini anlatan sanık Ergezen, "15 Temmuz'da verilen emri gerçekleştirdim. TRT'ye indik, binanın güvenliği sağlanmıştı zaten. Bir binbaşı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geldiklerini söyledi. Ben sadece 2 sivil ve 2 güvenlikçi gördüm. Arka tarafa biz yerleştik. Nöbet tutulan yerlere baktım. Telefonumun şarjı bitmişti, telefonumu şarj ettim." diye konuştu.