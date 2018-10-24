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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32’si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 32’si tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması başladı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 6 tutuklu, 9 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
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- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 687 sayfalık iddianamede, darbe kalkışması öncesi Hava Harp Okulu'nda düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 sabahı ve darbe girişimi sırasında okulda gelişen olaylar anlatılıyor.

İddianamede, 14 Temmuz 2016'da öğle saatlerinden itibaren Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay'ın makam odasında darbe koordinasyon toplantısı düzenlendiği, toplantılara eski 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, eski İstanbul Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Albay Ahmet Çelebioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevlisi eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in katıldığı belirtiliyor.

Tuğgeneral Sönmezateş'in, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derdest edilmesi" emrini bu toplantıda aldığı kaydedilen iddianamede, toplantıların geç saate kadar gizlilik içerisinde yapıldığı, 16 Temmuz'da, toplantının yapıldığı komutanlık katındaki kameraların sökülerek saklandığı, soruşturmada saklanan kameraların bulunduğu ve toplantıya ilişkin görüntülerin elde edildiği bildiriliyor.
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- İstanbul Valisi Şahin'in derdest edilme planı

Darbe teşebbüsü gecesi Hava Harp Okulu'ndan yola çıkan subay ve astsubayların, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de emniyet güçleri tarafından yakalandığı ve sanıklardan eski Binbaşı Ecir Şık'ın üst aramasında 4 sayfadan ibaret darbe görevlendirme planının ele geçirildiği vurgulanan iddianamede, burada İstanbul Valisi Vasip Şahin'in derdest edilmesiyle ilgili bir planın yazılı olduğunun görüldüğü aktarılıyor.

İstanbul'da darbe kalkışması için havalanan askeri helikopterlerin iniş-kalkış koordinesine ilişkin tespitler ile Atatürk Havalimanı ve Ulus'taki TRT binasının işgalinin yönetilmesine ilişkin planlardan da bahsedilen iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "TBMM ile hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak, hava ulaşım araçlarının alıkonulması, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" gibi suçlardan da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimine Bakırköy Adliyesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Harp Okulu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi

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